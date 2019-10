Liechtensten-Italia, le formazioni ufficiali

Si gioca a Vaduz, capitale del Liechtenstein, la partita fra la Nazionale di casa e l’Italia, valida per l’ottavo turno delle qualificazioni a Euro 2020. La selezione del c.t. Kolviðsson è ultima nel gruppo J con 2 punti, entrambi guadagnati nel proprio Paese, mentre gli azzurri – già qualificati alla fase finale – vogliono chiudere in bellezza con altri tre successi, per arrivare a 30 punti.

Come previsto, tanti cambiamenti per Mancini: Sirigu in porta, Mancini e Romagnoli coppia centrale di difesa, esordio per Di Lorenzo sulla destra, con Biraghi a sinistra. In mezzo Zaniolo e Verratti mezzali, davanti alla difesa scelto Bryan Cristante. Il tridente è formato da Vincenzo Grifo, assoluta novità, sulla fascia sinistra, e da Bernardeschi-Belotti.

Ecco le formazioni ufficiali:

LIECHTENSTEIN (4-1-4-1): Buchel B.; Rechsteiner, Kaufmann, Hofer, Goppel; Buchel M.; Yildiz, Polverino, Hasler, Salanovic; Gubser. All. Kolviðsson

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo. All. Mancini