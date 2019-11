Lippi bersagliato dalla stampa cinese: “È sempre in Italia, non fa il suo mestiere”

Non se la sta passando troppo bene Marcello Lippi dal punto di vista del rapporto con la stampa cinese. L’allenatore, c.t. della Nazionale maggiore, è stato criticato per la sua scelta di non sedere in panchina per i Campionati dell’Est Asia, in programma il prossimo mese in Corea del Sud (al suo posto ci andrà l’ex Everton Li Tie). Lippi così tornerà in Italia, e l’Oriental Sports Daily, uno dei media più influenti, ha riempito di accuse il c.t. campione del mondo con l’Italia nel 2006: “Trascura i suoi doveri, non dovrebbe lui guidare la Nazionale? Ha uno scarso interesse per lo sviluppo a lungo termine del calcio cinese”. Il Tencent Sports, invece, ha detto così: “Praticamente, non partecipando ai campionati, sarà in vacanza quattro mesi”. Il tecnico viareggino, infatti, tornerà nel Bel Paese per passare il Natale a casa dopo la partita con la Siria del prossimo novembre.

Naturalmente, nella fase di critica, si cita sempre il suo stipendio annuo, che è clamoroso: 180 milioni di yuan (circa 23 milioni di euro). Qualcosa di incredibile. Un motivo per cui le accuse sono ancora più aspre.