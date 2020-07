Lippi-Italia, ritorno possibile in Nazionale: il nuovo ruolo

Marcello Lippi può tornare a lavorare per la Nazionale Italiana. L’ex ct campione del mondo nel 2006 con l’Italia sarebbe prossimo all’accettare un ruolo da direttore tecnico della Nazionale azzurra. Stando a quanto riporta calciomercato.com che cita il Corriere dello Sport, per Lippi sarebbe pronto un nuovo ruolo in azzurro e prossimamente ci sarà l’incontro decisivo con il presidente della Figc Gravina per chiarire ogni dettaglio.

Lippi ritorna in Nazionale

Per l’ex ct è pronto un ruolo da direttore tecnico della Nazionale. Lippi aveva già discusso in passato per un ruolo simile dopo l’addio di Conte ma poi ogni discorso saltò. Adesso, sembrano esserci le basi perché tutto vada nel verso giusto, anche perché Lippi ha già rifiutato il posto da presidente dell’Assoallenatori occupato da Ulivieri. Resta soltanto da chiarire il rapporto con il ct della Nazionale maggiore, Roberto Mancini con il quale non dovrebbero esserci particolari problemi.

In queste ore, la Federcalcio ha definito i quadri tecnici delle nazionali giovanili maschili. Questo il quadro completo.

Coordinatore Nazionali Giovanili: Viscidi.

Under 21: Nicolato (tecnico), Gasparetto, Panico (assistenti), Pincolini (preparatore atletico), Mareggini (Preparatore dei portieri).

Under 20: Bollini (tecnico), Valenti (assistente), Azzone (preparatore atletico), Vinti (Preparatore dei portieri).

Under 19: Nunziata (tecnico), Filippini (assistente), Montini (preparatore atletico), Ferron (Preparatore dei portieri).

Under 18: Franceschini (tecnico), Abbruscato (assistente), Modonutti (preparatore atletico), Capodici (Preparatore dei portieri).

Under 17: Corradi (tecnico), Favo, Zoratto (assistenti), Coppari (preparatore atletico), Quironi (Preparatore dei portieri).

Under 16: Zoratto (tecnico), Cei (assistente).

Under 15: Panico (tecnico), Rocca (supervisore).

