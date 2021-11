L’Italia dà spettacolo, 3-0 alla Francia

Dopo la sconfitta all’esordio con l’Inghilterra, la squadra di Zoratto ha superato i pari età francesi grazie ai gol di Romano, Simonetta e Ragnoli Galli. Il tecnico: “Un’importante iniezione di fiducia”. Sabato la sfida con il Belgio

Vittoria di prestigio per la Nazionale Under 16, che al Torneo Val de Marne ha battuto 3-0 i padroni di casa della Francia riscattando la sconfitta subita nel match d’esordio con l’Inghilterra. Allo stadio ‘Philippe Dieuleveult’ di Le Plessis-Trevise gli Azzurrini hanno ipotecato il successo nel primo quarto d’ora grazie ai gol realizzati da Marco Romano e Jacopo Simonetta, fissando il risultato sul 3-0 in apertura di ripresa con una prodezza balistica dell’attaccante dell’Atalanta Federico Ragnoli Galli. In inferiorità numerica negli ultimi 20 minuti per l’espulsione di Tommaso Della Mora, l’Italia è riuscita a mantenere la porta inviolata, sfiorando in un paio di occasioni anche il quarto gol.