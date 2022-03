L’Italia dei giovani vince in Turchia 3-2. Doppietta Raspadori

Bella prestazione degli azzurri nell'amichevole contro la Turchia

L'Italia dopo il disastro contro la Macedonia del Nord, si è presa una soddisfazione vincendo il match amichevole contro la Turchia per 3-2. La Nazionale dei giovani ha ben giocato in terra turca anche se qualche errore difensivo e di Donnarumma c'è stato. Il portiere del Psg si è in parte riscattato con alcuni decisivi interventi nella ripresa. Dopo appena 4' la Turchia passa in vantaggio con un tiro di Under che passa sotto le gambe di un disattento Donnarumma. Tra il 35' e il 39' la Nazionale di Mancini ribalta l'iniziale vantaggio turco segnato dopo 5' da Under. La squadra di Kuntz parte meglio, l'Italia risponde e con il passare dei minuti guadagna campo. Cristante pareggia di testa su cross di Biraghi, Raspadori segna il 2-1 con un bel diagonale dall'interno dell'area di rigore. Nella ripresa ancora l'attaccante del Sassuolo fa 3-1 con una conclusione da pochi passi. Poi il 3-2 finale di Dursun. Vince l'Italia dopo la delusione enorme per la mancata qualificazione al Mondiale e oggi può essere visto come un giorno nuovo visto che è in atto un rinnovamento.