L’Italia dopo la festa di Wembley riparte con un pari con la Bulgaria

I neo campioni d'Europa, nel match di qualificazione ai mondiali in Qatar, hanno pareggiato 1-1 contro la Bulgaria. Partita difficile con l'Italia che ha sofferto il pressing asfissiante della Bulgaria che ha chiuso gli spazi alle punte azzurre che però hanno fallito diverse occasioni. Al 16' sblocca Chiesa, al 39' pari di Iliev. Nella ripresa già tante occasioni per l'Italia ma il risultato non è cambiato ed è emersa un po' di stanchezza dei campioni d'Europa. Il pareggio consente all'Italia di eguagliare il record europeo di imbattibilità di 35 partite della Spagna (2007-2009). Prossimo impegno con la Svizzera domenica.