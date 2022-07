L’Italia femminile riprende l’Islanda ma adesso serve la vittoria col Belgio

Nella seconda partita a Euro 2022, l'Italia femminile ha pareggiato 1-1 con l'Islanda. Partenza in salita per le azzurre che chiudono in svantaggio il primo tempo contro l'Islanda. Sblocca la gara al 3' Vilhjalmsdottir che sfrutta una disattenzone difensiva per battere Giuliani. Nella ripresa arriva il pareggio di Bergamaschi con un bel tiro. Il pareggio di questa sera dopo la sconfitta all'esordio costringerà l'Italia a battere il Belgio nell'ultima gara del Girone D.