L’Italia passa anche in Bulgaria. Belotti e Locatelli trascinano Mancini

L’Italia di Mancini non si ferma e batte anche la Bulgaria. Gli Azzurri, pur senza brillare rifilano un importante 2-0 alla nazionale bulgara grazie alle reti di Belotti e Locatelli. Buone notizie per il CT Azzurro che in queste prime due uscite recupera sia a livello mentale che realizzativo i due attaccanti Ciro Immobile e Andrea Belotti. Primo tempo sterile dell’Italia, che fatica a trovare spazi e gira il pallone lentamente. Nonostante una prima frazione di gioco poco scintillante la Nazionale trova comunque la rete con un rigore perfettamente trasformato da Belotti. Secondo tempo più sciolto e disinvolto degli Azzurri, anche se il raddoppio arriva solo poco dopo l’8oesimo con una bella rete di Locatelli. Gli uomini di Mancini sono a punteggio pieno nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022.

BULGARIA (3-5-2): Iliev; Dimov, Bozhikov, Antov; Vitanov, Kostadinov (61′ Malinov), Tsetanov, Chochev, Cicinho (46′ Karagaren); Delev (79′ Iliev A)., Galabinov. A disposizione: Karadzhov, Naumov, Hristov, Ilied D., Iliev I., Raynov, Vutov, Yomov, Zanvev. Allenatore: Petrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (66′ Di Lorenzo), Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi (66′ Locatelli), Verratti (88′ Pessina); Chiesa (74′ Bernardeschi), Belott (74′ Immobile), Insigne. A disposizione: Meret, Sirigu, Bastoni, Grifo, Mancini, Emerson, Pellegrini. Allenatore: Mancini.

ARBITRO: Vincic

AMMONITI: Bozhikov, Kostadinov, Locatelli, Bernardeschi

Vieri: “Conte ha ammesso i suoi errori. L’Inter è bellissima da vedere”