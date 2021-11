L’Italia perde anche Sirigu: il portiere lascia il ritiro

Il portiere torna a casa

Incredibile situazione, quella che sta vivendo la Nazionale italiana di calcio . Dopo i vari forfait di big come Immobile e Chiellini, oltre ai già assenti Verratti, Pellegrini e Zaniolo, ecco l'ennesimo calciatore infortunato che si aggiunge a Bastoni, Calabria e Biraghi, out da ieri. Parliamo di Salvatore Sirigu , estremo difensore del Genoa, che in queste ore è stato costretto a salutare il gruppo Azzurro e fare ritorno in Liguria.

Ancora non sono stati resi noti i particolari dell’infortunio ma il giocatore non partirà con la Nazionale per Belfast, dove la formazione di Roberto Mancin sfiderà domani l'Irlanda del Nord. Per quanto riguada il ruolo di portiere, per fortuna. l'Italia è ben coperta. Restano, infatti, a disposizione di Mancini - oltre al titolare Donnarumma - anche Cragno e Meret, visto che il CT aveva convocato 4 portieri.