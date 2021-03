L’Italia riparte vincendo: Berardi e Immobile mandano ko l’Irlanda del Nord

Non una prestazione impeccabile da parte dell’Italia di Mancini, ma gli Azzurri riescono a battere 2-0 l’Irlanda del Nord e iniziano bene il cammino di qualificazione ai Mondiali 2022. Decisive le reti di Berardi e Immobile, che torna al gol con la maglia dell’Italia dopo due anni. Partita con diverse sbavature da parte della squadra di Mancini, soprattutto nel secondo tempo dove gli Irlandesi non sfruttano alcune uscite dal basso sbagliate della retroguardia Azzurra. Sicuramente però questa non sarà ricordate come la miglior gara dell’Italia sotto la gestione Mancini, ma quello che contava erano i tre punti.

Reti: 14′ Berardi, 38′ Immobile

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson (74′ Spinazzola); Pellegrini (62′ Barella), Locatelli (83′ Pessina), Verratti; Berardi (74′ Chiesa), Immobile, Insigne (83′ Grifo). A disposizione: Cragno, Sirigu, Acerbi, Belotti, Bernardeschi, Di Lorenzo, Mancini. Allenatore: Mancini

Irlanda del Nord (3-5-2) – Peacock-Farrel; Smith, Evans J., Cathcart; Dallas, McNair, McCan (77′ Thompson), Davis, Evans C. (45′ Saville); Whyte (64′ Lavery), Magennis (77′ Lafferty). A disposizione: Hazard, Hughes, Ballard, Brown, Ferguson, Kennedy, McGinn, McLaughlin. Allenatore: Baraclough.

ARBITRO: Ali Palabıyık

