L’Italia ritrova la vittoria: 2-1 all’Ungheria

A Cesena l'Italia torna alla vittoria. Battuta l'Ungheria con il risultato di 2-1. In gol nel primo tempo Barella e Pellegrini poi nella ripresa autorete di Mancini. Italia bella e intensa con i giovani mandati in campo dal ct Mancini. Difesa azzurra solida e ben protetta dai centrocampisti ma tutti si sono mossi con i tempi giusti. Si è rivista anche una squadra che gioca a calcio e che lotta fino alla fine. Con la vittoria di stasera, l'Italia balza in testa nel gruppo 3 di Nations League. Prossimo match domenica con l'Inghilterra.