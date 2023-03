L’Italia si fa sempre più “argentina”: un altro calciatore nel mirino di Mancini

In assenza di calciatori di spessore in Italia, gli occhi del Ct. Mancini si spostano all'estero. Come ben sappiamo - e visto qualche giorno fa con Retegui - le Nazionali possono convocare quei giocatori che, tramite anche un lontano parente, siano in possesso del passaporto del Belpaese. Visto che l'esperimento Mateo Retegui ha lasciato particolarmente contento Roberto Mancini, ecco che il Ct. azzurro continua a guardare in Argentina ed individua nuovi possibili convocati per la nuova Italia.