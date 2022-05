L’Italia torna a Cesena dopo 13 anni. L’ultima volta fu contro…

Martedì 7 giugno lo stadio 'Dino Manuzzi' ospiterà il secondo impegno degli Azzurri nella UEFA Nations League

Lo stadio 'Dino Manuzzi' di Cesena si appresta ad accogliere la Nazionale a 13 anni di distanza dall'ultima volta. Martedì 7 giugno, con fischio d'inizio alle 20.45, nella città romagnola si giocherà Italia-Ungheria, secondo impegno degli Azzurri nella UEFA Nations League. A partire dalle ore 12 di mercoledì 11 maggio, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com sarà possibile acquistare i tagliandi per l'incontro. La vendita libera scatterà alle ore 12 di venerdì 13 maggio.

La FIGC prosegue la politica di prezzi popolari (si va dai 10 euro per le Curve ai 50 euro per la Tribuna Numerata), con tante agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani, agli Over 65 e a coloro che hanno acquistato il biglietto per la partita Italia-Germania in programma il 4 giugno a Bologna.