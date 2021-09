L’Italia vince anche in tv: ottimi ascolti per le tre gare di settembre

Numeri importanti per la formazione del Mancio

Grande risultato per gli Azzurri che con 37 risultati utili di fila non hanno alcuna intenzione di smettere di far sognare i propri tifosi. Fan che hanno confermato il loro attaccamento alla squadra anche alla tv. Ottimi, infatti, gli ascolti per la tre partite della Nazionale di Roberto Mancini disputate nel mese di settembre. Di seguito la nota diramata dalla FIGC: "Vince in campo e anche negli ascolti la Nazionale di Roberto Mancini. La sfida con la Lituania, valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 e trasmessa in diretta su Rai 1, è stata seguita da 7.782.000 telespettatori (35,4% di share), risultando il programma più visto della prima serata. Anche i due precedenti match con Bulgaria e Svizzera si erano aggiudicati il prime time, seguiti rispettivamente da 7.366.000 telespettatori (36% di share) e 8.654.000 telespettatori (42,04% di share)".