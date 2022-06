L’Ucraina batte la Scozia e sfida il Galles per andare ai Mondiali

Il match si giocherà il prossimo 5 giugno tra Ucraina e Galles

La nazionale ucraina ha sconfitto la Scozia nella semifinale dei playoff del torneo di qualificazione ai Mondiali del 2022. L'incontro si è svolto a Glasgow e si è concluso con la vittoria degli ucraini con il punteggio di 3-1. Gol di Andriy Yarmolenko (33') e Roman Yaremchuk (49') per gli ospiti. Gli scozzesi hanno risposto con un tiro preciso di Calum McGregor al 79° per il 2-1, poi nei minuti di recupero, Artem Dovbik ha firmato il 3-1. L'Ucraina ora deve giocare a Cardiff con il Galles e chi vincerà staccherà il biglietto per il Qatar dove sarà inserita nel Gruppo B, dove gli avversari saranno Inghilterra, Iran e Stati Uniti.