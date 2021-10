Luis Enrique: “Italia superiore? Io resto ambizioso. Voglio prestazioni importanti”

Il Commissario Tecnico Luis Enrique analizza la sfida contro l'Italia

La Spagna cerca la rivincita contro l'Italia dopo Euro 2020. Le Furie Rosse sfidano gli azzurri nella semifinale di Nations League. Il Commissario Tecnico Luis Enrique analizza la sfida in conferenza stampa: "Non so se l'Italia è più forte o meno rispetto a noi, ma come al solito sarò ambizioso e cercherò di vincere la gara fin dall'inizio. Col mio staff abbiamo riflettuto, è vero che ci sono molte defezioni ma ci sono tanti giocatori convocabili per la Nazionale spagnola ed è qualcosa di molto positivo per noi e spero di poter tradurre questa ambizione in prestazioni importanti. Nessun centravanti? Ci sono sempre 6-7 attaccanti in lista. Questi calciatori possono giocare sia al centro che sulle fasce, sono un allenatore molto offensivo e questo rimane sempre il nostro obiettivo".