Luis Enrique rinuncia a panchina del Brasile: “Non credo di esser adatto”

SUL FUTURO - Come ricordato in precedenza, c'è una curiosità che stuzzica particolarmente Luis Enrique. Si tratta della Premier League, campionato più ricco e competitivo tra i top d'Europa. "Mi piacerebbe allenare in Inghilterra. Non voglio farmi illusioni, non mi vedo in Premier a giugno. Dico solo che vorrei allenare una squadra in grado di lottare per determinati traguardi e ciò riduce la scelta. Offerte? Per il momento solo una Nazionale, ma non da club".