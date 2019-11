Lukaku cuore d’oro: 5 mila biglietti per i tifosi per Belgio-Cipro

Lo aveva promesso in caso di raggiungemento delle 50 reti con la propria Nazionale. Romelu Lukaku ha fatto di più arrivando a quota 52 gol con il Belgio. Eccolo allora protagonista di un grandissimo gesto: in vista della gara di martedì sera contro Cipro, il bomber dell’Inter ha acquistato 5 mila biglietti per assistere al match che regalerà ai fan appartenenti a due organizzazioni benefiche quali la “Diabetes Liga” e la “Kom op Tegen Kanker”, enti che si occupano della prevenzione e della cura di malattie come diabete e cancro.

Per Lukaku si tratta dell’ennesimo gol, questa volta fuori dal campo. Un gesto speciale che dimostra quanto il calciatore sia attento anche a tematiche così importanti. Complimenti!