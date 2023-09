L’ultima idea della Germania: Nagelsmann ct per l’Europeo, poi il grande assalto a…

Imperversa ancora la ricerca del commissario tecnico in casa Germania. Dopo il licenziamento dell'ex tecnico del Bayern Hansi Flick, che ha pagato a carissimo prezzo la vergognosa sconfitta contro il Giappone in amichevole, la poltrona da ct è momentaneamente occupata da Rudi Voller, che ha guidato la Mannschaft contro la Francia, nell'ultimo test finito 2-1 per i suoi. Ora la Federazione ha un mesetto di tempo per pianificare il prossimo progetto tecnico, considerando che nel 2024 ci sarà l'Europeo casalingo il tempo non è molto.