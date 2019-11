Il Portogallo è atterrato nel tardo pomeriggio di venerdì in Lussemburgo dove giocherà domani. Numerosi fan del piccolo paese europeo non hanno perso l’occasione per richiedere alcune foto e autografi ai giocatori portoghesi. Nelle immagini condivise dalla Federcalcio portoghese è possibile vedere, ad esempio, che nemmeno un poliziotto ha resistito a scattare una fotografia con Cristiano Ronaldo.