Macedonia, ct Milevski: “Dopo l’Italia proveremo a fare fuori il Portogallo”

La soddisfazione del commissario tecnico macedone dopo la vittoria contro l'Italia

Il ct della Macedonia del Nord, Blagoja Milevski ha commentato il clamoroso successo di Palermo contro l'Italia in conferenza stampa: "Questi ragazzi sono così grandi per cui vale la pena vivere. Sono orgoglioso, voglio che rimangano così, voglio che rimangano per sempre così. Sapevamo cosa volevamo, aspettavamo un'opportunità per fare gol. Ci bastava solo un gol e abbiamo preparato così la partita. Ovviamente eravamo pronti a sorprendere i campioni d'Europa e ci siamo riusciti e non è cosa da poco. Ma non ci fermiamo qui. Vogliamo andare al Mondiale in Qatar. E da domani tutti i pensieri sono rivolti al Portogallo".