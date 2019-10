Macedonia, Elmas incanta e…nasce un premio col suo nome

Eljif Elmas incanta con la propria Nazionale. Il giocatore del Napoli è stato decisivo contro la Slovenia con una doppietta tanto che la federazione ha deciso di premiare lui e i suoi compagni per il successo.

Con la speranza di motivare la squadra in piena corsa per qualificarsi ad Euro 2020, la Macedonia del Nord ha voluto optare per un premio in denaro ai propri calciatori nella speranza di motivarli a cercare questo storico traguardo. Al momento la Nazionale si trova al terzo posto del Gruppo G a -2 dall’Austra e -5 dalla Polonia, prossimo avversario. Stando alle recenti indiscrezioni, la federazione avrebbe deciso di dare un premio da 100000 mila euro per i giocatori che hanno ottenuto il successo contro la Slovenia e, curiosamente, lo avrebbero denomiato “premio Elmas” in onore della sua prestazione.

Classe 1999, Elmas è sceso in campo solo cinque volte col Napoli fin qui, ma ha dimostrato il suo valore con Ancelotti deciso a farlo ambientare per poi dargli qualche maggiore chance anche da titolare fisso.