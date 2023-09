Maguire: “Io ridicolizzato dopo l’autogol in Scozia? Abituato alla pressione”

Continua a non vivere momenti facili Harry Maguire . Il difensore dello United e della nazionale inglese ha messo a segno uno sfortunato autogol nell'amichevole dei Tre Leoni in Scozia, e Hampden Park lo ha riempito di fischi e ironie: non solo il pubblico scozzese, ma anche quello dei suoi connazionali. Southgate ha definito "idioti" i critici inglesi del difensore, spiegando come Maguire sia assolutamente al centro del suo progetto. E anche il difensore ha dichiarato di non soffrire per le critiche durissime che sta ricevendo.

"Partiamo da come è arrivato l'autogol. Sono deluso per come è accaduto, ma quando giochi da difensore centrale e ti trovi in quella posizione può succedere che a buttare dentro il pallone sia tu. Però sono molto soddisfatto di come ho reagito nel secondo tempo, è stata una buona performance. Le critiche? Sono passato attraverso una quantità enorme di giudizi negativi negli ultimi due anni, sono stato capitano del Manchester United per quasi quattro anni, ci sono abituato. Quando giochi a questi livelli ti prendi moltissima responsabilità e tutto ciò che ne deriva: fra ciò che ne deriva c'è anche il negativo, non solo il positivo. Ad Hampden Park mi hanno messo molta pressione addosso: ci sono convivere ormai".