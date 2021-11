Maldive, Moriero come la sua ‘pazza’ Inter: da 4-0 a 4-4 con lo Sri Lanka

Per Moriero un esordio agrodolce

Pazzesco esordio del ct delle Maldive Francesco Moriero. La squadra dell'ex calciatore dell'Inter ha pareggiato una gara dominata per diverso tempo. Match disputato a Colombo tra Sri Lanka e Maldive, e la nazionale di Moriero avanti di quattro reti di vantaggio è stata rimontata subendo il pareggio al 92′. Dopo un primo tempo dominato e chiuso sul 3-0, le Maldive hanno trovato il poker a inizio ripresa; dopo l'ora di gioco, però, si è spenta la luce e i cingalesi hanno trovato tre gol in otto minuti (tra il 64' e il 71'), prima del definitivo 4-4 firmato in pieno recupero da Ahmed Waseem Razeek, in giornata di grazia ed autore di ben quattro reti. Per Moriero adesso altri due test: l’11 in Bangladesh e il 14 in casa, ancora contro lo Sri Lanka.