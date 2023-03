Maledizione Arnautovic, lascia il ritiro della Nazionale per infortunio

Confermato l'infortunio per l'attaccante del Bologna, che lascia il ritiro per tornare in Italia

Un vero e proprio calvario per Marko Arnautovic che deve nuovamente fare i conti con i problemi fisici. La stagione dell'attaccante del Bologna era partita in discesa, ma una serie di infortuni lo ha allontanato sempre di più dal terreno di gioco. Il 33enne aveva risposto con ottimismo alla chiamata della Nazionale austriaca, ma gli esami hanno confermato il guaio: l'infortunio al piede persiste e condanna il giocatore a tornare in Italia, dove comincerà fin da subito il percorso riabilitativo. Non meno di un mese di stop per l'attaccante, che spera di mettersi presto alle spalle questo sfortunato periodo.