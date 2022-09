Malta, Federazione sospende il ct Mangia ma la motivazione è un rebus

Momento difficile per il tecnico della nazionale maltese Davis Mangia che secondo il quotidiano Times of Malta Mangia - sarebbe chiamato a rispondere di "molestie sessuali nei confronti di un calciatore della nazionale". Nel frattempo la Federazione maltese lo ha sospeso. Questa la nota ufficiale delle federazione: "La Federcalcio di Malta comunica che Devis Mangia è stato temporaneamente sollevato dalle sue funzioni di capo allenatore delle squadre nazionali a seguito di una segnalazione ricevuta su presunta violazione delle sue politiche. Mangia ha dato la sua piena disponibilità per l’accertamento dei fatti in questione".

Il tecnico italiano ha dato la sua piena disponibilità per l'accertamento dei fatti in questione e la federazione ha fatto sapere non commenterà i fatti ulteriormente fino a quando non saranno discussi all'interno dei rispettivi organi decisionali in modo aperto e trasparente. Il ct di Malta, Devis Mangia, non sarà in panchina stasera nell'amichevole contro Israele: al suo posto Davide Mazzotta.