Malta, il ct si infortuna: Farrugia sbatte la testa… sulla panchina

Una serata storta per Malta e per Raymond Farrugia, ct della Nazionale. Sette gol incassati nella trasferta contro la Spagna e un gran mal di testa, non solo per i tanti gol subiti.

Curioso, infatti, l’infortunio subito dal commissario tecnico maltese nel corso della gara. L’allenatore ha dato un colpo con la testa alla parte alta della panchina procurandosi un brutto e vistoso taglio. Farrugia non ha potuto seguire l’ultima parte della partita persa contro le Furie Rosse. L’intervento tempestivo dei medici ha curato in parte il problema con ghiaccio e cerotti ma il ct ha lasciato la panchina delegando ai propri assistenti le ultime mosse tattiche.