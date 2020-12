Mancini: “Come ho rilanciato l’Italia? I giocatori c’erano, bastava cercarli”

Interessante intervista rilasciata da Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ai microfono del quotidiano Il Tirreno oggi in edicola. Diversi i temi affrontati dall’allenatore dell’Italia, tra i tanti il segreto per l’aver riportato i colori azzurri in alto.

Mancini: ” I giocatori c’erano, bastava cercarli”

“Come vedo il gruppo Italia? Vedo entusiasmo, amicizia, rispetto e coesione, sto lavorando su una base tecnica e caratteriale. Ho trovato subito una buona intesa, mi seguono, c’è entusiasmo per il lavoro che propongo”, ha ammesso Mancini. “Quando ho accettato l’incarico di fare il ct, in tanti mi hanno detto ‘ma chi te lo fa fare?’, l’eliminazione dai Mondiali di Russia sembrava una strada senza ritorno. Il nostro calcio non poteva essere finito. Sapevo che avrei ritrovato giocatori, bastava cercarli”.