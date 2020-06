Mancini fa il punto sulla sua Italia: “Pronti per l’Europeo. Chiellini fondamentale. Su Insigne e Bernardeschi…”

Roberto Mancini fa il quadro della situazione della sua Italia in vista dei mesi che separano gli azzurri dal prossimo Europeo. Tanta fiducia da parte del mister che, parlando a La Gazzetta dello Sport, ha voluto parlare del gruppo azzurro e di alcuni singoli calciatori.

SQUADRA – “Mi auguro che a settembre-ottobre ci siano le condizioni per riaprire gli stadi per giocare a Milano e allenarci a Bergamo per dare una carezza azzurra a due città martoriate dal Covid”, ha esordito Mancini sulla ripartenza del calcio anche dal punto di vista della Nazionale. “La mia intenzione è quella di allargare il gruppo recuperando giocatori che sono già stati con noi o aggiungendo giovani, come ad esempio Scamacca”. E ancora sui singoli, con particolare riferimento a chi potrebbe essere protagonista nella finale di Coppa Italia di questa sera: “Insigne? Con Gattuso ha ritrovato entusiasmo. Credo sia l’ l’anima del Napoli”. Poi su Bernardeschi: “Tanto dipende da lui, deve dare il massimo per riprendersi un posto da protagonista nella squadra di Sarri”. Parole anche per Politano e Di Lorenzo: “Matteo può tornare utile per la Nazionale, ha qualità importanti. Di Lorenzo è cresciuto. Giocare in Champions gli ha fatto bene”. Infine una parola su Chiellini: “Per noi resta fondamentale, in campo e fuori”.

PER TUTTE LE NEWS SUL GOSSIP CLICCA QUI