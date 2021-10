Mancini: “Problemi in attacco. Imbattibilità? Vogliamo tenerla fino al 2022”

Il Commissario Tecnico Roberto Mancini analizza il momento della Nazionale italiana impegnata domani contro la Spagna

E' la vigilia di Italia- Spagna, semifinale di Nations League. Sarà anche la rivincita di Euro 2020, quando gli azzurri superarono le Furie Rosse solamente ai calci di rigore. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini analizza l'avvicinamento della sua squadra a questo importante incontro: "Noi abbiamo un po' di problemi, ci mancano i due centravanti dell'Europeo che per problemi fisici sono a casa. Abbiamo Kean e Raspadori, e poi tanti giocatori offensivi. Vedremo quale sarà la soluzione migliore. Luis Enrique ha detto che prima o poi perderemo? Ha ragione, prima o poi ci succederà. A noi piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022, ma sappiamo che non sarà così semplice. La Nations League è una competizione importante. E' chiaro che arriva dopo un campionato d'Europa e sembra siano due gare così, prepararle in così poco tempo non è nemmeno semplice ma sono due gare tra le quattro migliori formazioni del continente e vogliamo migliorarci, questo è certo".