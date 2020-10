Roberto Mancini c.t. dell’Italia oggi è stato criticato per una vignetta messa su Instagram. Una vera bufera social lo ha travolto tanto che lo stesso allenatore poco fa ha chiarito le sue intenzioni: “Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso”.