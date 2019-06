Mané: “Sì, scambierei la vittoria in Champions con quella nella Coppa d’Africa. Il mio sogno è…”

Il capitano nonché stella del Senegal Sadio Mané ha rilasciato alcune interessanti affermazioni ai microfoni di France Football, parlando della Coppa d’Africa in corso e del suo sogno di vincerla con la maglia del proprio Paese: “Sì, scambierei la vittoria in Champions League con il Liverpool con quella della Coppa d’Africa con il Senegal, perché sarebbe straordinario portare al successo la mia nazione, che non ha mai trionfato in questa competizione. Tornare a Dakar con in mano la coppa sarebbe qualcosa di eccezionale, è il mio sogno più ‘pazzo’ – ha detto il talento classe 1992 -. Siamo tra le squadre favorite, non possiamo negarlo, ma ciò non è garanzia di arrivare alla finale del Cairo”. Mané ha saltato per squalifica il debutto della sua Nazionale in Coppa d’Africa contro la Tanzania (vittoria per 2-0), ma è pronto e carico per il secondo appuntamento, in programma giovedì 27 giugno contro l’Algeria.