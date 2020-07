Maradona ct della Spagna: tutto fatto con il nuovo candidato alla presidenza della Federazione

Diego Armando Maradona commissario tecnico della Spagna. Questa la bomba clamorosa che arriva dal portale catalano Betevé. Secondo quanto si apprende, il candidato alla presidenza della Federazione Antonio Torres avrebbe già preparato tutto per portare l’ex Pibe de Oro alla guida della squadra.

Maradona ct della Spagna se…

Tutto dipenderà dalle prossime elezioni per la nomina del presidente della Federcalcio spagnola. Ma secondo quanto riportato dal portale catalano, il candidato alla presidenza Antonio Torres avrebbe stipulato un pre accordo con Diego Armando Maradona per il ruolo di ct della Spagna fino al Mondiale del 2022. L’attuale tecnico del Gimnasia La Plata potrebbe dunque diventare commissario tecnico e prendere il posto di Luis Enrique. Torres considera l’ex 10 argentino come il miglior conoscitore del calcio al mondo e l’intesa tra le parti comprenderebbe anche un obiettivo ben definito che sarebbe la finalissima del prossimo Mondiale. In caso di elezione dunque, il nuovo presidente sarebbe pronto a sostituire l’attuale ct in favore di Maradona.

