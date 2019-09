Maradona rivela: “Quando allenavo l’Argentina ho spiegato a Messi come calciare le punizioni. E adesso…”

Curioso passaggio su Lionel Messi durante la conferenza stampa di presentazione di Diego Armando Maradona come nuovo allenatore del Gimnasia La Plata. El Pibe de Oro, tra i vari temi trattati, ha raccontato un piccolo retroscena legato alla sua esperienza da ct dell’Argentina avuto con il cinque volte Pallone d’Oro.

PUNIZIONI – “Ho allenato il miglior Messi di sempre. Nessuno può dirmi il contrario. Era capace di superare almeno cinque avversari insieme. Un vero fenomeno. Ma aveva un piccolo problema con i calci piazzati e allora, quando finivamo ogni allenamento, lasciavamo Messi ad allenarsi. Colpiva sempre la traversa. Non gli ho insegnato a calciare le punizioni, ma semplicemente lui mi ha chiesto come facessi io a segnare. Io gli risposi ‘devi solo prendere la palla al centro. Non mi daranno però l’Oscar per averti insegnato questo’. E lui mi ha risposto ‘ma se colpisco la palla al centro questa può andare da una parte o dall’altra’. E io quel punto gli ho detto ‘non preccuparti. Andrà in rete’. Da quel momento non ne sbaglia più”, ha detto Maradona tra le risate della sala stampa.