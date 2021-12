Marco Rossi tifa Mancini: “Sua carriera non si discute ma ai playoff servirà anche fortuna”

Parla il CT dell'Ungheria

Mancano ancora alcuni mesi al playoff Mondiale, ma il conto alla rovescia per le sfide che l'Italia dovrà giocare è già iniziato. La Nazionale di Roberto Mancini non è riuscita a chiudere le pratiche qualificazione a Qatar 2022 nel girone e dovrà passare per il "mini torneo" di marzo dove se la vedrà contro la Macedonia del Nord e poi, eventualmente, contro la vincente tra Turchia e Portogallo. A parlare della formazione campione d'Europa in carica è stato un grande tifoso italiano nonché CT dell'Ungheria: Marco Rossi.