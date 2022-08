Marocco, c’è Mazzarri per allenare la nazionale al Mondiale in Qatar

Potrebbe tornare in panchina l'ex allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri. Secondo quanto riportato dal media Al Araby il tecnico avrebbe incontrato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio del Marocco che gli ha offerto la panchina. Se si troverà un'intesa, Mazzarri potrebbe diventare il nuovo ct dei Leoni dell'Atlante. Mazzarri, si legge, è approdato a Rabat, capitale del Marocco, per incontrare direttamente Fawzi Lekjaa, numero uno della Federcalcio locale. Mazzarri sembra intenzionato ad accettare e giocarsi in Qatar le chance almeno di qualificazione agli ottavi di finale con la squadra africana.