Matthäus sentenzia: “Se l’Europeo non va come deve andare non sarà solo Löw a dire addio alla Germania…”

Lothar Matthäus non ha dubbi sul futuro della Germania e, nello specifico, sul destino del ct Joachim Löw. La leggenda tedesca ha parlato senza peli sulla lingua ai microfoni di Suddeutsche Zeitung confidando cosa, a parer suo, potrebbe accadere nel caso in cui il prossimo Europeo non dovesse dare i giusti segnali per la Mannschaft.



Matthäus: la previsione sul futuro di Löw

“Se l’Europeo non va come ci aspettiamo vista la qualità dei giocatori che abbiamo, allora non sarà solo Löw a dover andare via”, ha detto senza mezzi termini Matthäus. “Ma dovranno andare via anche tutti coloro che hanno deciso che sarebbe dovuto restare. Dovranno accettarne le conseguenze”. E ancora: “La partita contro la Spagna è stata un caso eccezionale (6-0 a favore degli iberici ndr), ma quando guardo la situazione generale o ricordo le partite in cui la squadra ha lottato per vincere o in cui è stato subito gol all’ultimo momento… beh, mi rendo conto che Löw non va più bene per la Germania”.