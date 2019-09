Maxim Gullit in campo con l’Olanda, i complimenti del padre: “L’arancione ti sta bene…”

Dopo l’esordio con la seconda squadre dell’AZ Alkmaar, ecco la chiamata della Nazionale e i primi minuti con l’Olanda U19. Il mondo del calcio inizia a conoscere Maxim Gullit, figlio di Ruud. A 18 anni, il classe 2001 è stato convocato dalla squadra Under 19 e contro i pari età dell’Italia ha anche fatto il suo esordio in campo.

Primi minuti per lui con la maglia Oranje, ma molto importanti dopo quelli col club lo scorso aprile. Un momento che in casa Gullit è stato accolto nel modo migliore con la leggenda ex Milan e Sampdoria Ruud che ha esultato sulla propria pagina Instagram complimentandosi con il figlio: “L’arancione ti sta bene. Fiero di te, figlio mio”.

Maxim Gullit, difensore centrale in grado di adattarsi anche al ruolo di terzino mancino, da quest’anno è membro in pianta stabile della squadra Under 21 dell’AZ. Per lui, un futuro roseo e la speranza di vederlo presto esordire anche in Eredivisie…per la gioia del papà.