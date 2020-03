Mbappé senza confini: è nella lista per Tokyo 2020 ma tutto dipenderà… dal Psg

Kylian Mbappé non ha più limiti. Gol, prestazioni convincenti in Ligue 1 e Champions e in futuro, forse, anche alle Olimpiadi. Questa la notizia riportata da Le Parisien e da Le Figaro, secondo i quali l’attaccante del Paris Saint-Germain potrebbe prendere parte ai prossimi Giochi di Tokyo 2020 con la Francia.

Mbappé sarebbe stato inserito dal commissario tecnico Sylvain Ripoll in una pre-lista di convocati per le Olimpiadi. L’elenco definitivo andrà consegnato il 6 luglio e prevede 16 giocatori movimento e 3 portieri. L’attaccante aveva più volte sottolineato come per lui sarebbe stato un piacere oltre che un onore poter essere chiamato a giocare il Torneo ma molto dipenderà dal Paris Saint-Germain. Infatti, senza l’ok del club, Mbappé non potrà partire e disputare la competizione. La speranza del francese, ovviamente, è che la società dia l’ok.