Meret: “Serata indimenticabile, peccato solo per il gol subito…”

E’ stata una serata memorabile per Alex Meret. Il portiere azzurro ha fatto il suo debutto in Nazionale maggiore. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: “Sicuramente non dimenticherò questa serata, è stata una grande emozione ed orgoglio esordire in Nazionale. Abbiamo giocato una grande partita, peccato solamente per il gol subito. Abbiamo perso una palla ingenua in costruzione, ma ha fatto un gran tiro sotto l’incrocio e non era per niente facile. Europeo? Vorrei esserci e questo è uno dei miei obiettivi nella stagione. Cerco di continuare a fare bene in campionato poi sarà il mister a decidere le gerarchie, io sono a disposizione e farò del mio meglio”.