Messi, gol e vittoria con l’Argentina: “Un anno difficile, giocare con la Nazionale ha ridato serenità”

Parte col piede giusto l’Argentina nelle sfide di qualificazione per il Mondiale in Qatar del 2022. Vittoria di misura contro l’Ecuador e, manco a dirlo, in rete ci è andato Lionel Messi. Un rigore della Pulce ha permesso all’Albiceleste di trionfare in una gara piuttosto complicata. Al termine del match, lo stesso 10 argentino ha commentato la sfida ma anche le sue personalissime sensazioni dopo le tante vicende che lo hanno visto coinvolto.

Messi: “Giocare con la Nazionale ha ridato serenità”

“È stato un anno molto difficile a causa di tutto ciò che stiamo vivendo anche ora”, ha detto Messi in riferimento all’emergenza pandemia e non solo. “L’opportunità di giocare di nuovo per la Nazionale e regalare alle persone la gioia della vittoria ti permette di rilassarsi e di ritrovare un po’ di serenità. Voglio mandare molta forza a tutti gli argentini”, ha commentato La Pulce che sulla gara ha poi aggiunto: “Sapevamo che era importante iniziare bene. Le partite a questo livello possono essere difficili e forse c’era anche un po’ d’ansia all’inizio ma l’importante è aver vinto”.