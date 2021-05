Messi: “Non vedo l’ora di giocare per l’Argentina. Covid? Qui situazione peggiora”

La Pulce fa il punto dal ritiro della Nazionale Albiceleste

Lionel Messi scalpita in vista dei prossimi impegni con la Nazionale argentina. Il leader del Barcellona, che presto dovrà parlare anche del suo futuro col club, è concentrato sugli obiettivi dell' Albiceleste e, intervistato proprio in patria dai canali ufficiali della formazione nazionale, ha parlato così del ciclo Scaloni e anche della situazione coronavirus.

VOGLIA - "Stiamo bene. Sono sempre eccitato di giocare con la Nazionale e sono contento di essere qui a casa, a prescindere dalla competizione che ci aspetta. Vogliamo sempre vincere, l'obiettivo è questo e non potrebbe essere diversamente. Nei miei compagni ho visto una grande voglia di fare bene, un gruppo unito che lavora insieme ormai da quando Scaloni è diventato ct. Stiamo preparando al meglio ogni partite. Quella col Cile? Sarà difficile, sono una grande squadra. Giocatori forti, giovani ed esperti. Sono in crescita".

COVID - "Emergenza Covid? Dobbiamo cercare di rispettare tutte le raccomandazioni che ci vengono date. Le ultime gare di qualificazione non sono state troppo diverse da queste, anche se ora la situazione contagi in Argentina è peggiorata. È un brutto momento, ci sono tanti contagi. Noi cerchiamo di fare di tutti per prendiamoci cura di noi e seguiamo i protocolli".