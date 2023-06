Messi: “Se non avessi vinto il Mondiale avrei detto stop alla Nazionale”

Il capitano dell'Argentina Lionel Messi, dopo la vittoria contro l'Australia (2:0) in gara amichevole, ha ammesso che avrebbe chiuso la sua carriera con la casacca della Nazionale se la seleccìon non avesse vinto la Coppa del Mondo in Qatar. Dopo il match contro gli australiani, dove l'attaccante 35enne ha segnato il gol più veloce della sua carriera, Messi ha detto: "Onestamente, se non fossimo diventati campioni del mondo, non avrei più giocato con la Nazionale", ha detto Messi dopo la partita.