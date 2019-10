Messico, Lozano protagonista ma l’arbitro…lo manda ko

In Messico sono pazzi di Hirving Lozano. E lo saranno ancora di più dopo la super prestazione con la maglia della Nazionale contro le Bermuda. L’attaccante del Napoli è stato assoluto protagonista del pokerissimo dei suoi. Un gol e un assist da favola nel 5-1 finale.

Curioso, però, quanto accaduto durante la gara. Uno scontro fortuito tra Lozano e l’arbitro ha fatto andare in tilt i social. Dopo aver subito un fallo, El Chucky ha provato a rialzarsi ma, per sua sfortuna, il direttore di gara si è avvicinato troppo a lui e lo ha colpito, per sbaglio, al volto. Un colpo con la mano e il fischietto che hanno fatto sorridere i tifosi messicani e non. Un po’ meno il povero Lozano che è rimasto qualche secondo indolenzito dalla botta.