Messico, Tata Martino ‘imbarazzato’: “Mi dispiace che Lozano debba venire a giocare certe partite…”

Pokerissimo del Messico alle Bermurda nel match giocato nella notte valido per la CONCACAF Nations League. 5-1 il punteggio finale per la squadra del Tata Martino in cui si è messo in evidenza anche l’attaccante del Napoli Lozano.

Ed è proprio del classe che l’allenatore di Rosario ha parlato al termine della sfida in conferenza stampa: “Ho un’ottima visione su Lozano. 20 giorni fa ha giocato Juventus-Napoli e, poi anche in Champions contro il Liverpool. Alla fine è complicato per lui venire in Nazionale. Sfortunatamente deve venire a giocare a questi gare…”, ha detto quasi dispiaciuto il ct del Messico. Lozano è anche andato a segno nella serata. Come lui anche Antuna, Herrera e Macias con una doppietta. Il prossimo impegno del Messico sarà mercoledì 16 contro Panama.