Miranchuk incontra… Miranchuk: fratelli di nuovo insieme e la Russia “festeggia”

Uno dall’Atalanta, Aleksej, l’altro dalla Lokomotiv Mosca, Anton. I due fratelli Miranchuk, praticamente sempre insieme nelle loro carriera da calciatori, si ritrovano dopo essersi separati in questo inizio di stagione per intraprendere strade diverse, in Paesi diversi. Arrivati in ritiro con la Russia, i due parenti sono stati protagonisti di alcuni scatti social.

I fratelli Miranchuk di nuovo insieme

Nelle scorse ore Anton e Aleksej si sono ritrovati nel ritiro della propria Nazionale dopo essersi separati questa estate per intraprendere carriere differenti tra Dea e Lokomotiv Mosca. Evidentemente i due non si vedevano da tempo dato che il loro incontro è stato immortalato in modo molto emotivo dai profilo social della Russia. “I fratelli si sono riuniti qui con la Nazionale russa”, ha scritto l’account Twitter della squadra. In un momento dove i ritiri della nazionali sono visti non certo positivamente per via dei rischi di contagio, almeno in Russia si può sorridere per una bella storia a lieto fine…