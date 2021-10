Modric, la qualità non ha età: il record con la Croazia

Il centrocampista a segno con la propria Nazionale

La classe non ha età. Soprattutto se si parla di un certo Luka Modric , Pallone d'Oro 2018. Il centrocampista del Real Madrid e della Croazia è ancora più che mai ai massimi livelli e lo confermano le recenti prestazioni in maglia blancos ma soprattutto quelle delle ultime ore in Nazionale.

Nel 2-2 dei suoi contro la Slovacchia, sfida valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar, Modric ha realizzato una rete importantissima che gli è valsa anche un record. Come rìportato da Opta, infatti, il gol del centrocampista, arrivato su punizione, è il gol "più vecchio" realizzato da calcio piazzato diretto, nelle sfide per arrivare alla competizione mondiale. A 36 anni e 32 giorni, Modric è diventato il calcaitore più anziano ad aver segnato in questo modo.