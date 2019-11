Moldavia, il ct furioso con l’arbitro dopo la partita con la Francia: “Inaccettabile averli aiutati così. Ho ricevuto 500 messaggi…”

La Francia strappa il biglietto per la fase finale di Euro 2020 superando in rimonta la Moldavia nel Gruppo H: decisivo per il 2-1 finale in favore dei campioni del Mondo, il penalty trasformato da Olivier Giroud a dieci minuti dalla fine.

Un rigore che però non è stato la vera causa delle polemiche nel dopo gara. Infatti, Engin Firat, allenatore della Moldavia, ha criticato l’arbitraggio ed in modo particolare l’episodio che ha portato al pareggio della Francia nel primo tempo. Come riporta il sito ufficiale della Federazione moldava, il ct non ha preso l’azione dell’1-1: “Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi. Sono orgoglioso di come hanno giocao e li ringrazio per questo. Allo stesso tempo, sono molto arrabbiato per il lavoro degli arbitri, che hanno preso la decisione sbagliata nell’episodio del primo gol dove si vede chiaramente il fallo di Giroud su Koshelev. Quel gol non può essere concesso”, ha detto il tecnico in merito al contatto tra Giroud e il portiere moldavo che ha poi portato al gol di Varane.

RETROSCENA – “Durante la pausa, ho ricevuto circa 500 messaggi dai miei amici che hanno condiviso le loro opinioni su ciò che hanno visto. Non puoi aiutare una squadra in questo modo. Comprendiamo che noi rispetto alla Francia, siamo più ‘piccoli’, ma questo è inaccettabile. Le regole dovrebbero essere le stesse per tutti”, ha concluso Firat.