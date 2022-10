Mondiale, l’Italia femminile attende sorteggio. La fascia e le avversarie

Sarà un sabato di grande attesa per la Nazionale femminile: quando in Italia saranno le 8.30, la squadra di Milena Bertolini conoscerà le sue avversarie nella fase a gironi nel Mondiale in programma il prossimo anno in Australia e Nuova Zelanda. Il sorteggio si svolgerà a Auckland e sarà trasmesso in diretta sul sito della FIFA: a rappresentare la Nazionale ci sarà la Ct che ha guidato l'Italia alla alla fase finale per la seconda edizione consecutiva dopo quella esaltante del 2019, chiusa nei quarti di finale. L'ultima pubblicazione del ranking FIFA ha permesso di formare le quattro urne del sorteggio della fase finale che per la prima volta sarà allargata a 32 nazionali: l'Italia, salita di una posizione (dalla quindicesima alla quattordicesima), sarà nella seconda, mentre nella prima ci saranno le due nazioni ospitanti oltre a Stati Uniti, Svezia, Germania, Inghilterra, Francia e Spagna. Il sorteggio inizierà con l'estrazione di una squadra dall'urna 1 e terminerà con l'estrazione dell'ultima squadra dall'urna 4. Il principio generale della FIFA è quello di garantire, ove possibile, che nessun girone abbia più di una squadra proveniente dalla stessa confederazione: il principio non sarà applicabile soltanto all'Europa, che sarà rappresentata da 11 nazionali che potrebbero diventare 12 in caso di qualificazione del Portogallo. Ogni girone, quindi, avrà almeno una ma non più di due squadre europee. Le squadre inserite nelle urne saranno 29: a queste, a febbraio, si aggiungeranno le ultime tre qualificate che usciranno dagli spareggi interconfederali in programma a febbraio e a cui parteciperanno Taipei Cinese, Thailandia, Senegal, Camerun, Haiti, Panama, Cile, Paraguay, Papua Nuova Guinea e Portogallo.