Mondiali Qatar 2022, assegnati i diritti tv: dove si vedranno le partite

Sono stati assegnati oggi i diritti tv per il Mondiale di Qatar 2022. Manca ancora l’ufficialità ma l’accordo è ormai cosa fatta. A spuntarla è la Rai che ha acquisito i diritti inseriti dal bando Fifa nel pacchetto B1. Questo vuol dire che l’emittente di Stato trasmetterà, attraverso i propri canali, tutte le partite del Mondiale che si disputeranno tra il 21 novembre e il 18 dicembre 2022; 28 di queste saranno trasmesse in esclusiva. Il pacchetto B2, invece, che prevede la trasmissione di 36 partite, più semifinali e finali, è stato acquisito da Amazon che prosegue il proprio inserimento nel business calcio.

Nel 2018 i Mondiali di Russia furono trasmessi da Mediaset che in questo caso si è sfilata dalla corsa all’acquisizione dei diritti tv. Allo stesso modo, anche Sky Sport ha rinunciato al bando. In particolare, rispetto alla scelta di Sky, questo appare come l’ennesimo duro colpo sul tema dei diritti tv per l’emittente satellitare che sembra voler puntare, e di conseguenza investire, sempre meno nel calcio.